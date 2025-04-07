Köprü faciasında hayatını kaybedenler unutulmadı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 yıl önce Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden 15 kişi düzenlenen törenle anıldı.
6 Nisan 2012 tarihinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.
Facianın 13'üncü yıldönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törende hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Filyos Çayına karanfiller bırakılmasıyla program sona erdi.
Törene olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, Kaymakam Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, Askerlik Şube Başkanı Teğmen Enis Taşkın, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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