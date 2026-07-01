Köprü Geçiş Ücretleri Yüzde 534 Arttı

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinin 2022'den bu yana yüzde 534, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin ise yüzde 485 arttığını belirterek, "En düşük emekli aylığına ocakta yüzde 18,5 artış verildi. Bu iki köprünün geçiş ücreti ise yılın ilk altı ayında yüzde 47 zamlandı" dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifesiyle Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprülerinde otomobil geçiş ücreti bin 170 liraya yükseltildi. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, artışların vatandaşın gelirindeki yükselişin üzerinde olduğunu belirterek, yap-işlet-devret projelerinin kamuya ve yurttaşa ağır maliyet çıkardığını söyledi.

Genç, konuya ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"1 Temmuz'dan itibaren Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprülerinde otomobil geçişi bin 170 liraya çıkarıldı. Osmangazi Köprüsü'nde 2022'de 184 lira 50 kuruş olan ücret, beş yılda yaklaşık yüzde 534 arttı. Çanakkale Köprüsünde ise açılıştaki 200 liralık geçiş bedeli bugün bin 170 liradır; artış yüzde 485'tir."

Ocakta asgari ücretliye yüzde 27, en düşük emekli aylığına yüzde 18,5 artış verildi. Aynı dönemde bu köprülerin ücreti önce yüzde 25 artırıldı; altı ay geçmeden bir yüzde 17,6 daha zam yapıldı. Böylece köprü geçişleri yılın ilk yarısında yüzde 47 arttı.

Yurttaş gişede bin 170 lira ödüyor, geçmese bile garanti ödemelerinin yükünü vergileriyle taşıyor. Gidiş-dönüşte yalnız köprüye 2 bin 340 lira ödeniyor. Bu, ulaşım değil; vatandaşa çıkarılan ağır bir Yap-İşlet-Devret faturasıdır."