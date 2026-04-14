Köprüköy'de Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

14.04.2026 16:39
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde eşini bıçakla öldüren İ.K. tutuklandı. 31 yaşındaki Elif K. hayatını kaybetti.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İlçe merkezinde dün 3 çocuk annesi eşi Elif K'yi (31) bıçakla öldüren ve ardından polis ekiplerince gözaltına alınan İ.K'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının dün ilçe merkezinde bıçakla ağır yaraladığı kadın, kaldırıldığı Köprüköy İlçe Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Köprüköy, Erzurum, Cinayet, Güncel, Ceza, Son Dakika

Advertisement
