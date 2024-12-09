Köprülü Mahallesi'nin 50 Yıllık İmar Sorunu Çözüldü

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En çok tartışılan pozisyonuydu! Yorumcular tek görüşte birleşti

(ADANA)- Köprülü Mahallesi ziyaretinde 50 yıllık imar sorununu çözdüklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Dönüşüm bekleyen mahalle sakinlerimize müjdeyi vermek istiyorum. Biz çalışmalarımızı tamamladık ve bugün itibarıyla 620 hak sahibinin tapuları tescillendi. Artık yerinde dönüşüm için hiçbir sorun kalmadı" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Köprülü Mahallesi'ni ziyaret etti. Önce esnafı gezen Başkan Demirçalı, mahalle esnafına 'hayırlı işler diledi, talep ve önerilerini dinledi. Daha sonra mahalle sakinleriyle toplantıda buluşan Başkan Demirçalı, Köprülü Mahallesi'nin 50 yıllık imar sorununu çözdüklerini söyledi.

Süreç hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Demirçalı, "Yüreğir'imizin kangren olmuş sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Köprülü Mahalle'mizin 50 yıllık imar sorununu çözdük. Dönüşüm bekleyen mahalle sakinlerimize müjdeyi vermek istiyorum. Biz çalışmalarımızı tamamladık ve bugün itibarıyla 620 hak sahibinin tapuları tescillendi. Artık yerinde dönüşüm için hiçbir sorun kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.