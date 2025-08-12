Köprüye Çarpan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir köprünün ayağına çarpan kamyonun sürücüsü öldü.
Aleddin Aybaş (54) idaresindeki tutkal ile boya malzemesi yüklü 16 BET 921 plakalı kamyon, sol ön lastiğinin patlaması sonucu ilçeye bağlı kırsal Koşuboğazı Mahallesi kavşağı yakınlarındaki köprünün ayağına çarptı.
Kamyonda bulunan malzemeler yola savrulurken, sürücü Aybaş kamyonda sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsü Aleddin Aybaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
