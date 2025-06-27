Kopspor İçin Destek Toplantısı

Muş'un Bulanık ilçesinde Kopspor Kulübü değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Hükümet Konağı'ndaki konferans salonunda düzenlenen toplantıya katılan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Kopspor'un ilçenin tanıtımında katkı sunduğunu söyledi.

Takıma herkesin sahip çıkması ve desteklemesi gerektiğini belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Bulanık Kopspor hepimizin takımı. Başarı ancak birlik ve beraberlikle gelir. Spor aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Takımın başarısı sadece sahadaki 11 futbolcuyla değil tüm Bulanıklıların ortak emeğiyle mümkün olur. Bu takım ortak değerimizdir. Gençlerimizi spora teşvik etmeli ve takımımıza her yerde sahip çıkmalıyız. Hem Kaymakamlık hem de kurumlarımızla gereken desteği sunuyoruz. Tüm halkımızın da sahip çıkmasını istiyoruz."

Kulüp Başkanı Yasin Temel ise yaptığı sunumda katılımcılara takımın teknik kadrosu, kamp süreci ve transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş yeri sahipleri katıldı.