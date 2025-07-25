Koramaz Vadisi'nde Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Koramaz Vadisi'nde hem sağlıklı yaşam yürüyüşü hem de tarihi bir gezi düzenleyeceklerini bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, gençleri spor yapmaya ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla gezi düzenleyeceklerini ve yürüyüşe katılmak isteyenlerin 28 Temmuz Pazartesi gününe kadar başvuru yapması gerektiğini ifade etti.

Belediye olarak kültürden sanata, sağlıklı yaşamdan spora birçok etkinlik düzenlediklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekleştireceğimiz doğa yürüyüşü ile doğanın içinde, temiz hava eşliğinde, bir yandan spor yaparken bir yandan da günlük stres ve kaygılardan uzaklaşma fırsatı bulacağız. Hem de bölgenin tarihi hakkında da bilgi edineceğiz. 30 kişilik kontenjanın olduğu etkinliğimize 15-20 yaş arası gençlerimiz katılabilir. Sabah saat 08.30'da belediyenin açık otoparkının önünde buluşarak Koramaz Vadisi dahilinde olan Bağpınar'a geçeceğiz. Burada bulunan Taş Köprü'den geçip 8-9 kilometre kolay parkurda yürüyerek Ağırnas'a varacağız. Gezi ve yürüyüşümüz bittikten sonra da katılımcılara Gesi Kamp Merkezimizde ikramımız olacak. Yürüyüş yapmayı seven gençlerimizi 29 Temmuz Salı günü düzenleyeceğimiz yürüyüş etkinliğine davet ediyorum."