Koray Aydın'dan Tunceli'deki Anmaya Sert Tepki

(ANKARA) - Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, " Tunceli'de hainlerin anılmasına izin vermek, ihanete çanak tutmaktır! Bu kepazeliklere yol vermek Türk milletinin damarına basmaktır. Kim, hangi sıfatla ve hangi cüretle bu ihanet anmasına izin vermiştir? İktidar bir an önce açıklamalıdır." dedi.

Aydın, sosyal medya hesabından Tunceli'de gerçekleşen anmaya ilişkin tepkide bulundu. Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli'de hainlerin anılmasına izin vermek, ihanete çanak tutmaktır! Bu kepazeliklere yol vermek Türk milletinin damarına basmaktır. Kim, hangi sıfatla ve hangi cüretle bu ihanet anmasına izin vermiştir? İktidar bir an önce açıklamalıdır. 'Devletin tunç elini' hatırlatmak, şehit Mehmetçiklerimizin aziz hatırasını yaşatmak Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin asli görevidir. Terörle mücadelede etkisiz hale getirilmiş, Mehmetçiklerimizin ölüm emirlerini vermiş, bölücü örgütün yöneticiliğini yapmış hatta uyuşturucu kaçakçılığından uluslararası aranması olan hainleri ananlar da anılmasına müsaade edenler de aziz şehitlerimizin ruhunu incitmiş ve gazilerimizi mahzun bırakmıştır.

Sözde barış adı altında Türk devletinin kırk yıllık terörle mücadelesini ayaklar altına almak kimsenin haddi değildir. Hainler anılırken, Suriye'de on binlerce silahlı terörist dururken ilan edilen fesih de silah bırakma da aldatmacadan başka bir şey değildir. Bu vesileyle gösterdiği onurlu, gururlu ve milli duruşu sebebiyle, merkeze çekildiğini öğrendiğimiz eski Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu'na da şükranlarımı sunuyor, ülkemize ve aziz Türk milletine hizmet yolunda üstün başarılar diliyorum.