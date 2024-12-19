Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Cuma Kök'ün cenazesi toprağa verildi.
Fırat Mahallesi'ndeki evinde vefat eden Kök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisine getirildi.
Kök'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Kalkankaya Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve beraberindekiler, Kök'ün yakınlarına başsağlığı diledi.
Törene Aydemir'in yanı sıra Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram, 107'nci Topçu Alayı Komutan Vekili Yarbay Ahmet Çakır, Başsavcı Şahan Seçkin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Kök'ün yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kore Gazisi Cuma Kök Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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