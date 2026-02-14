Kore Gazisi\'nin Yarım Mektubu Tamamlandı

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Gök'ün savaş yıllarında eşine başkalarına yazdırdığı için duygularını dile getiremediği yarım kalan mektubu, aradan geçen 74 yılın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin yardımıyla tamamlandı.

Anbahan köyünde doğan Gök, gençliğinde çobanlık yapıp, tarlalarda çalışarak geçinmeye çalıştı. Kore Savaşı'na gideceğini öğrendiğinde 20 günlük kundaktaki bebeğini ve bir yıl önce evlendiği eşini bırakarak askerlik görevi için İstanbul'a giden Gök, 1953'de gemiyle 48 günlük deniz yolculuğunun ardından diğer Türk askerleriyle Kore'ye ulaştı.

Güney Kore'de cephelerde bir yıl boyunca görev yapan Gök, okuma yazma bilmediği için gurbetteyken ailesine kendi duygularını anlatan mektuplar yazamadı. Savaş yıllarında ailesine gönderilen mektuplar, onun adına başkaları tarafından kaleme alındı. Ancak bu satırlar, Gök'ün eşine ve çocuğuna duyduğu özlemi anlatmaya yetmedi.

Yıllar sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sosyal çalışmacıların yaptığı ziyaret sırasında Mustafa Gök, savaş yıllarında ailesine uzun uzun mektuplar yazamamanın içinde ukde kaldığını ve böyle bir hayali olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine harekete geçen sosyal hizmet uzmanları, Gök'ün yıllardır kalbinde taşıdığı duyguları ailesine bir mektupla aktarmasına yardımcı oldu.

Gök'ün hayalini gerçekleştirmek isteyen İl Müdürlüğü yetkilileri, Mustafa Gök'ün ailesine mektup yazmasına yardımcı oldu.

"Mektuplarımı başkaları yazardı, başkaları okurdu"

Kore Gazisi Mustafa Gök, AA muhabirine, eşiyle 1952 yılında evlendiklerini ve 1953 yılında askere gittiği sırada çocuğunun 20 günlük olduğunu söyledi.

48 günde Kore'ye ulaştıklarını aktaran Gök, "Şimdi 94 yaşındayım askere gönüllü gideceksin deseler ben yine giderim. Toprağımıza düşman ayağı basmasın da ne olursa olsun. Bu zorluğu kadınlar ve çocuklar çekiyor." diye konuştu.

Savaştayken okuma yazma bilmediği için mektupları oradaki arkadaşlarının yazdığını, eşinin mektuplarını ise köydekilerin yazdığını anlatan Gök, "Küçük çocuğum hiç gözümün önünden gitmezdi. Mektuplarımı başkaları yazardı, başkaları okurdu. Kendim yazmış olsam eşime ne zaman döneceğimi yazardım, 'burnumda tütüyorsunuz, çocuğumun gözlerinden öp, inşallah ölmez sağ olursak kavuşuruz' diye yazardım." dedi.

Eşi Yaşar Gök ise mektuplarını köyden birine yazdırdığını, onlar ne yazarsa o mektupları gönderdiğini, eşinin sağ salim dönmesi için hep dua ettiğini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır da 2025 Aile yılı kapsamındaki ziyaretler kapsamında Mustafa ve Yaşar Gök çiftini ziyaret ettiklerinde çiftin mektuplarını hep başkalarının yazdıklarını öğrendiklerini anlattı.

Çakır, kurum personeliyle Gök'ün gerçek duygularını ifade eden bir mektup yazdıklarını kaydetti.