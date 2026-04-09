Kore ve ABD Ortak Kurtarma Tatbikatı

Güney Kore ve ABD'nin, birlikte çalışma kapasitesini artırmaya yönelik kurtarma tatbikatı düzenlediği belirtildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden, ABD ile 6 Nisan'da başlayan ortak kurtarma tatbikatına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 5 gün sürecek tatbikatın, başkent Seul'ün yaklaşık 300 kilometre doğusundaki Changwon açıklarında devam ettiği ifade edildi.

Tatbikatlara, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden deniz kurtarma biriminin, "ROKS Tongyeong" kurtarma gemisinin ve ABD Mobil Dalgıç ve Kurtarma Birimi'nin katıldığı belirtilen açıklamada, tatbikat sırasında askerlerin kurtarma gemisinde su altı arama görevlerini yerine getirdiği ve batan gemi senaryosu kapsamında kayıpları aramak için tüplü dalış eğitimi aldıkları aktarıldı.

Açıklamada, ortak tatbikatın amacının, barış zamanında ve savaş sırasında kurtarma operasyonları kapasitesini artırmak ve gemiler arasında birlikte çalışabilirliği güçlendirmek olduğu ifade edildi.