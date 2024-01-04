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Körfez'de Otobüste Bıçaklı Kavga: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Körfez'de Otobüste Bıçaklı Kavga: 3 Tutuklama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına neden olan olayda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Halk otobüsünde çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve bir kişi bıçakla yaralanmıştı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra sorguları sonucunda 3 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Körfez\'de Otobüste Bıçaklı Kavga: 3 Tutuklama
04.01.2024 - 20:49,
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yukarı Hereke Mahallesi'nde seyreden halk otobüsünde Caner K. (20) ile S.T, B.T, Ö.B. ve A.T. arasında tartışma çıktı.

Otobüsün durakta durmasının ardından kavgaya dönüşen olayda Caner K, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Caner K'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 4 zanlıyı, düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.T, B.T. ve Ö.B. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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