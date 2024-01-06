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Körfez'de Şantiyede Yangın: İşçilerin Kaldığı Yatakhanede Elektrikli Isıtıcı Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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Körfez'de Şantiyede Yangın: İşçilerin Kaldığı Yatakhanede Elektrikli Isıtıcı Yangına Neden Oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir şantiyede, işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede elektrikli ısıtıcının yatağın üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda prefabrik yatakhanenin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Körfez\'de Şantiyede Yangın: İşçilerin Kaldığı Yatakhanede Elektrikli Isıtıcı Yangına Neden Oldu
06.01.2024 - 13:16,  Güncelleme: 13:18
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede elektrikli ısıtıcının yatağın üzerine düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İlimtepe Mahallesi'nde bulunan inşaatın şantiyesinde sabah saatlerinde işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede ısınmak için kullanılan elektrikli ısıtıcının yatağın üzerine devrilmesiyle yangın çıktı. Yatağın tutuşmasıyla birlikte içeriyi duman kapladı, işçiler dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yatakhaneyi saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Prefabrik yatakhanenin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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