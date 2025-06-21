Körfez\'de Yangın Ormana Sıçradı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM yolu İstanbul istikameti geçişinde yol kenarında başlayan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, çalışmalar sırasında yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.

TEM yolu İstanbul istikameti Şirinyalı Mahallesi mevkisinde saat 16.00 sıralarında yol kenarında başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede büyürken alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bir helikopterin de destek verdiği çalışmaların ardından yangın 2 saatte söndürüldü. Çalışmalar sırasında otoyolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Alanda soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.