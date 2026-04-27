Körfez'den Türkiye'ye 'milyarlarca dolarlık yatırım' söylemi ile gerçekleşen doğrudan yatırım arasında büyük fark var

Türkiye, ekonomik darboğaz ve yüksek enflasyon nedeniyle Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirdi. BAE, Katar ve Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmalar kamuoyuna 'milyarlarca dolarlık yatırım' olarak yansıtıldı. Ancak resmi veriler, bu paketlerin doğrudan yatırıma dönüşmediğini gösteriyor.

BAE ile 2021'de 10 milyar dolarlık fon, 2023'te ise 50,7 milyar dolarlık anlaşma paketi duyuruldu. Ancak YASED verilerine göre BAE'den 2023-2025 döneminde gelen toplam yatırım sermayesi sadece 1,26 milyar dolar oldu. 2026'nın ilk iki ayında ise BAE'den 95 milyon dolar geldi.

Katar'ın 2018'de duyurduğu 15 milyar dolarlık yatırım vaadi de benzer şekilde gerçekleşmedi. Suudi Arabistan ise TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırdı ancak bu doğrudan yatırım değil, rezerv desteğiydi ve 2024'te geri ödendi. Anlaşmaların çoğu mutabakat, kredi, ticaret ve savunma işbirliği başlıklarında kaldı.

Ekonomi yönetiminin 'yatırım geliyor' söylemine rağmen, anlaşmaların ne kadarının bağlayıcı yatırım olduğu kamuoyuna açıkça raporlanmadı. Veriler, Körfez sermayesinin manşetlerdeki kadar büyük gelmediğini ortaya koyuyor.