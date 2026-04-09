Körfez Şirketleri İstanbul\'a Taşınıyor

09.04.2026 04:15
İran savaşı sonrası Körfez ülkelerindeki şirketler İstanbul Finans Merkezi'ne geçiş yapmayı planlıyor.

İran savaşının ardından bulundukları konumu gözden geçiren Körfez ülkelerindeki şirketlerin bir kısmı, merkezlerini İstanbul'a taşımaya hazırlanıyor.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt gibi Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren onlarca şirket, İran savaşı nedeniyle bazı birimlerini İstanbul Finans Merkezi'ne (IFC) taşıma planları yapıyor. IFC Başkanı Ahmet İhsan Erdem, Reuters haber ajansına verdiği röportajda, artan bölgesel gerilimler nedeniyle geçen ay çoğunlukla Doğu Asya ve Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren 40'tan fazla firmayla görüşme yapıldığını bildirdi. Bu görüşmelerin yaklaşık 15'inin savaş başlamadan önce planlandığını dile getiren Erdem, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa atıfta bulunarak "Bölgesel gelişmeler bu temasları yoğunlaştırdı" dedi.

Bölgedeki bazı finans şirketleri, savaş başladıktan sonra çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi. HSBC bankası ise Katar'daki tüm şubelerini yeni bir açıklamaya kadar kapattığını duyurdu.

Fintek ve İslami finans şirketleri ilgi gösteriyor

Türkiye'ye taşınmakla ilgilenen firmalar arasında finans teknolojileri, geleneksel ve İslami finans ile sigorta sektörlerinden şirketler bulunuyor. Bu firmalardan bazıları Malezya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve Hong Kong gibi Uzak Asya menşeli.

Üç yıl önce İstanbul'un Anadolu yakasında, Ataşehir ilçesinde açılan finans merkezi, Türkiye Varlık Fonu tarafından destekleniyor ve kentin Avrupa yakasındaki finans bölgesine karşı bir denge unsuru olarak hizmet veriyor. Merkez, halihazırda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kamu bankaları ve mali düzenleme kurumlarına da ev sahipliği yapıyor.

Yabancı firmalar için vergi muafiyeti

IFC, yabancı firmaları çekmek için ilk on yıl kurumlar vergisinden muafiyet gibi teşvikler sunuyor. Ahmet İhsan Erdem, merkezdeki çalışan sayısının sene sonuna kadar yaklaşık 40 bine çıkmasını ve böylece şu anki personel sayısının ikiye katlanmasını bekliyor. Bu hedef tutturulduğu takdirde, IFC'de yüzde 75 doluluk sağlanmış olacak.

Reuters/ ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
