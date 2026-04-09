Körfez Şirketleri İstanbul\'a Taşınıyor

İran savaşının ardından bulundukları konumu gözden geçiren Körfez ülkelerindeki şirketlerin bir kısmı, merkezlerini İstanbul'a taşımaya hazırlanıyor.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt gibi Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren onlarca şirket, İran savaşı nedeniyle bazı birimlerini İstanbul Finans Merkezi'ne (IFC) taşıma planları yapıyor. IFC Başkanı Ahmet İhsan Erdem, Reuters haber ajansına verdiği röportajda, artan bölgesel gerilimler nedeniyle geçen ay çoğunlukla Doğu Asya ve Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren 40'tan fazla firmayla görüşme yapıldığını bildirdi. Bu görüşmelerin yaklaşık 15'inin savaş başlamadan önce planlandığını dile getiren Erdem, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa atıfta bulunarak "Bölgesel gelişmeler bu temasları yoğunlaştırdı" dedi.

Bölgedeki bazı finans şirketleri, savaş başladıktan sonra çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi. HSBC bankası ise Katar'daki tüm şubelerini yeni bir açıklamaya kadar kapattığını duyurdu.

Fintek ve İslami finans şirketleri ilgi gösteriyor

Türkiye'ye taşınmakla ilgilenen firmalar arasında finans teknolojileri, geleneksel ve İslami finans ile sigorta sektörlerinden şirketler bulunuyor. Bu firmalardan bazıları Malezya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve Hong Kong gibi Uzak Asya menşeli.

Üç yıl önce İstanbul'un Anadolu yakasında, Ataşehir ilçesinde açılan finans merkezi, Türkiye Varlık Fonu tarafından destekleniyor ve kentin Avrupa yakasındaki finans bölgesine karşı bir denge unsuru olarak hizmet veriyor. Merkez, halihazırda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kamu bankaları ve mali düzenleme kurumlarına da ev sahipliği yapıyor.

Yabancı firmalar için vergi muafiyeti

IFC, yabancı firmaları çekmek için ilk on yıl kurumlar vergisinden muafiyet gibi teşvikler sunuyor. Ahmet İhsan Erdem, merkezdeki çalışan sayısının sene sonuna kadar yaklaşık 40 bine çıkmasını ve böylece şu anki personel sayısının ikiye katlanmasını bekliyor. Bu hedef tutturulduğu takdirde, IFC'de yüzde 75 doluluk sağlanmış olacak.

