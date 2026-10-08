Koridor 8'e AB'den 319 milyon avro destek duyuruldu, sıradaki toplantı Üsküp'te yapılacak - Son Dakika
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Koridor 8'e AB'den 319 milyon avro destek duyuruldu, sıradaki toplantı Üsküp'te yapılacak

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Sofya'da, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petrova'nın ev sahipliğinde Koridor 8 Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Toplantıda AB'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'taki Koridor 8 projelerine 319 milyon avro destek sağladığı belirtildi, sonraki toplantının Üsküp'te yapılacağı duyuruldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Koridor 8 Bakanlar Toplantısı yapıldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'nın ev sahipliğinde, Koridor 8'in Adriyatik ve Karadeniz'i birbirine bağlamadaki rolü ile ulaştırma, enerji, ekonomi ve güvenlik alanlarında Avrupa açısından öneminin ele alındığı toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha ve İtalya Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Uluslararası Ticaret Politikası Genel Direktörü Nicola Verola'nın yanı sıra Romanya, Kosova, Karadağ, ABD, İngiltere, Ukrayna'dan temsilciler katıldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petrova, Koridor 8 Bakanlar Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başlamasının ardından jeopolitik ortamın, altyapının rolünü temelden değiştirdiğini söyledi.

Koridor 8'in öncelikle bağlantısallık anlamına geldiğini belirten Petrova, günümüzde bağlantısallığın yalnızca demir yolları ve kara yollarından ibaret olmadığını, jeopolitika, ekonomik fırsatlar ve güvenlikle de bağlantılı olduğunu ifade etti.

Petrova, güvenli ulaşım güzergahları, çeşitlendirilmiş tedarik zincirleri, enerji bağlantıları ve dayanıklı kritik altyapının giderek ulusal ve kolektif güvenliğin unsurları haline geldiğini kaydetti.

Koridor 8'in ulusal çıkarların ötesine geçtiğini aktaran Petrova, bunun, kağıt üzerinde kalmayıp uygulamada işler hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Petrova, Bulgaristan ile AB Komisyonunun 2027'nin ilkbaharında Koridor 8 ile Kafkasya ve Orta Asya üzerinden geçen Orta Koridor arasındaki etkileşime odaklanan Bölgesel Bağlantısallık Zirvesi'ne ortak ev sahipliği yapacağını açıkladı.

"Avrupa Birliği, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'taki Koridor 8 projelerini 319 milyon avroyla destekliyor"

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos da ulaştırma bağlantısallığının Avrupa Birliği'nin gelecekteki genişlemesiyle bağlantılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Koridor 8'in amacı Adriyatik Denizi'ni Karadeniz'e bağlamak ve Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve daha geniş bölgedeki insanlara fayda sağlamak. Bu nedenle Avrupa Birliği, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'taki Koridor 8 projelerini 319 milyon avroyla destekliyor ve geleceğin Avrupa Birliği'nin bağlantılarını bugünden kuruyoruz."

Koridor 8'in, çok sayıda uluslararası ticaret güzergahının aksadığı bir dönemde Avrupa işletmeleri için daha fazla fırsat sağlayacağını ifade eden Kos, güzergahın Avrupa'nın merkezinden Asya'ya uzanan daha geniş bir ulaşım bağlantıları ağının parçası olacağını söyledi.

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski de Koridor 8'in yalnızca bir ulaşım bağlantısı olmadığını, Adriyatik Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan ve Batı Balkanlar ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri güçlendiren stratejik bir Avrupa bağlantısı olduğunu dile getirdi.

Koridorun pazarları, ekonomileri ve insanları birbirine bağladığını, aynı zamanda bölgenin güvenliği ve dayanıklılığı açısından önem taşıdığını belirten Mucunski, Koridor 8'e ilişkin bir sonraki bakanlar toplantısına Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Hoxha, Koridor 8'in bölgenin ekonomik bağlantısallığını, Avrupa entegrasyonunu ve güvenliğini güçlendirecek stratejik bir proje olduğunu söyledi.

Coğrafyanın ancak bu tür bağlantıların kurulmasıyla stratejik bir avantaja dönüşebileceğini ifade eden Hoxha, Batı Balkanlar'ın rekabet gücünü artırabilmesi için Doğu, Batı ve Akdeniz'deki pazarlara erişime ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Uluslararası Ticaret Politikası Genel Direktörü Verola ise bağlantısallığın Avrupa entegrasyonunun itici gücü olduğunu kaydederek, İtalya'nın Koridor 8'in geliştirilmesini güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Koridorun batı ucunun İtalya'ya ulaştığına dikkati çeken Verola, projenin yatırımları ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğini, bölgede daha güçlü ve dayanıklı bağlantısallık oluşturacağını ifade etti.

Koridor 8, Adriyatik Denizi'nden Karadeniz'e uzanan, Güneydoğu Avrupa'yı doğu-batı ekseninde birbirine bağlamayı amaçlayan çok modlu (kara yolu, demir yolu ve liman) bir ulaştırma koridoru olarak ön plana çıkıyor.

Kaynak: AA
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