Korkuteli Barajı'nda Ceset Araması

06.05.2026 22:22
Burdur'da öldürülen Kübra Yapıcı'nın cesedi Korkuteli Barajı'nda arandı. Soruşturma sürüyor.

BARAJDA ARAMA YAPILDI

Burdur'da, Kübra Yapıcı'nın götürüldüğü ormanda Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından öldürülmesiyle ilgili Antalya'daki Korkuteli Barajı'nda arama çalışması yapıldı. İlyas Umut Dalğar'ın, Kübra Yapıcı'nın Ata Berk Sezen'e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'daki ormanlık alana götürülüp, silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedinin gömüldüğünü, daha sonra çıkarılıp yakıldığını, ceset parçalarının bir kısmının ise baraja atıldığı yönündeki ifadesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde arama gerçekleştirildi. Korkuteli Barajı'ndaki yer göstermenin yapıldığı alanda ekipler uzun süre arama yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
