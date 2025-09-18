Korkuteli'nde Motosiklet Denetimi: 30 Araç Men Edildi

Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 30 motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen "huzur ve güven" uygulamaları kapsamında motosiklet kullanıcıları denetlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde belge eksiklikleri bulunan ya da plakası olmayan 30 motosiklet trafikten men edildi.