Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesinde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekiplerce yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve 19 av tüfeği ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Korkuteli'nde Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?