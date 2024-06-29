Korna Sesli Yıkılan Bina Vatandaşlara Deprem Etkisi Yaşattı - Son Dakika
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Korna Sesli Yıkılan Bina Vatandaşlara Deprem Etkisi Yaşattı

Hatay'da iş makinasıyla zarar verilen ve korna sesiyle yıkılan 7 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı. Vatandaşlarda tedirginliğe neden olan yıkım, deprem etkisi yaşattı. Bina yıkımı esnasında deprem korkusu yaşayan bir vatandaş, 'Bina böyle çökünce gerçekten deprem gözümün önüne geldi ve panik oldum' dedi.

29.06.2024 16:58
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Korna sesiyle yıkılan 7 katlı bina, vatandaşlara deprem etkisi yaşattı...O anlar kamerada

-Semira Özer: "Bina böyle çökünce deprem gözümün önüne geldi ve panik oldum"

HATAY - Hatay'da iş makinasıyla zarar verilen ve korna sesiyle yıkılan 7 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı. Vatandaşlarda tedirginliğe neden olan yıkım, deprem etkisi yaşattı.

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. İskenderun ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde de ekipler yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Nardüzü Mahallesi'nde 7 katlı bir binaya iş makinasıyla zarar veren operatör, binayı korna sesiyle yıktı. Operatörün profesyonelce gerçekleştirdiği yıkım cep telefonu kamerasına yansıdı. Deprem etkisi oluşturan yıkımda herhangi bir olumsuz durum yaşatmazken yaşanan sarsıntı vatandaşlara 6 Şubat gecesini hatırlattı.

"Bina böyle çökünce gerçekten deprem gözümün önüne geldi ve panik oldum"

Bina yıkımı esnasında deprem korkusu yaşadığını ifade eden 60 yaşındaki Semire Özer,"Bir şey hissetmedim ama korna çalması daha iyi oldu en azından çocuklar korkmasın diye yaptı operatör. Çocuklar böyle gelin çeyiz almaya gelindi gibi hissetti. Tabii ki bazı insanlar hissetmişler böyle yer altında bir ses çıkmış deprem olduğunu düşünenler olmuş. Komşulara, bina yıkıldı çocuklar korkmasın diye bu kornayı böyle yaptılar herkes sakin olması gerektiğini söyledim. Biraz böyle panik oldum tabii ki korktuk. Bina böyle çökünce gerçekten deprem gözümün önüne geldi ve panik oldum. Öyle böyle bir korkuyu değil yani" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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