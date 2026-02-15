Kornea Nakli Kursu İstanbul'da Başladı

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) tarafından düzenlenen "3. Kornea Nakli ve Göz Bankacılığı Kursu", kornea nakli ve göz bankacılığı alanında uluslararası katılımcıları bir araya getirdi.

TONV koordinasyonunda, Avrupa bölgesinde yalnızca Türkiye'de gerçekleştirilen "3rd Corneal Transplantation and Eye Banking Course" programı, Türk Oftalmoloji Derneği (TODEM) Genel Merkezi'nde yapıldı.

Kurs programında, ileri düzey teorik eğitimlerin yanı sıra wet-lab ve dry-lab uygulamaları ile canlı cerrahi yayınlar katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitim sürecinde, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan canlı kornea nakli yayınıyla katılımcılara uygulamalı öğrenme imkanı sunuldu.

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bankası ve Göz Hastalıkları Bölümü Tibbi Direktörü Prof. Dr. Ayşe Burcu, Türkiye'nin kornea nakli konusundaki yetkinliğine değinerek, "Türkiye olarak kornea nakli konusunda oldukça başarılı bir yerdeyiz. Son 10 yılda gelişmeler çok arttı ve şu anda Türkiye'de kornea nakli ihtiyacı olan hastalara, yurt dışında yapılan üst düzeydeki ameliyatlar yapılabilmekte. Hatta bize yurt dışından da tedaviye gelen hastalarımız var." diye konuştu.

Kurs programına 3 yıl önce başladıklarını, Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'yle bağlantılı olarak ilerlediklerini kaydeden Burcu, "Projeye geniş bir coğrafik bölgeden katılım olmakta. 3 günlük bir kurs süremiz oluyor. İlk gün teorik anlatımlar şeklinde konular detaylı olarak anlatılıyor. İkinci ve üçüncü gün wetlab ve bugün de canlı cerrahiler üzerinden tartışma şeklinde yapıyoruz. Amacımız bizdeki kornea naklindeki başarıyı öğrenmek isteyen herkese iletebilmek, ulaştırabilmek." ifadelerini kullandı.

Burcu, dünya üzerinde kornea nakli bekleyen çok fazla hasta olduğunu, ancak son 10 yılda Türkiye'de bu konuda çok iyi bir ilerleme katedildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığının, donör kornea temini ve bunların hastalara nakledilmesi konusunda çok büyük katkısı var. Donör korneayı bağış yapan ölüm vakalarından elde ediyoruz ve en kısa sürede hastaya naklediyoruz. Bu işlemler Sağlık Bakanlığı kuralları dahilinde göz bankaları aracılığıyla gerçekleşmekte. Son 10 yılda doku temini, kornea nakli ameliyatları konusunda Türkiye çok büyük bir gelişim yaşadı ve biz bunu öğrenmek isteyen herkese aktarmaya çalışıyoruz."

Ameliyatın yapıldığı aşamaları kurs kapsamında katılımcı hocalarla birlikte izlediklerini ve ameliyat üzerine tartıştıklarını aktaran Burcu, eğitimin oldukça verimli olduğunu söyledi.

Burcu, hastaları, kornea nakli konusunda bilgilendirme açısından Sağlık Bakanlığı'nın çok efektif çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her bölgesinden hasta istediği merkeze ulaşabiliyor, hiçbir engel yok. Artık bekleme listelerimiz de çok kalabalık değil, en fazla 2 aylık süre içerisinde ameliyatları tamamlanabiliyor. Hastalar bulundukları bölgede mutlaka bir göz hekimine başvursunlar. Gözlerindeki problemin ne olduğu tespit edildikten sonra eğer kornea naklinden yarar göreceklerse, hekim arkadaşımız hastayı ilgili merkeze yönlendirecektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı aracılığıyla çok büyük bir aşama kaydettik. Eminim bundan sonraki dönemlerde de başarılı bir şekilde devam edeceğiz."

"Avrupa bölgesinde özgün ve referans niteliği taşıyan bir eğitim programı oldu"

Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, "Kornea nakli, çeşitli hastalıklar nedeniyle saydamlığını kaybeden korneanın, ölü donörlerden alınan kornea dokusuyla görme yeteneğinin geri kazandırılması ve kişinin yaşam kalitesinin artırılmasını sağlayan cerrahi bir tedavi yöntemidir. Bu şekilde kişiler, hem iş ve eğitim yaşamına geri dönebilir, aynı zamanda bağımlılığı azalır ve toplumsal üretkenliği artmış olur." diye konuştu.

Türkiye'nin kornea teminine esas olan göz bankacılığı noktasında ve kornea nakli hizmetleri konusunda Avrupa bölgesinde en yaygın ve en yüksek sayıda hizmeti sunan sağlık sistemi altyapısına sahip olduğuna dikkati çeken Kahveci, şunları söyledi:

"Göz bankacılığı ve kornea nakli hizmetleri de Türk sağlık sisteminin önemli bir bileşeni olarak bulunmaktadır. Bu noktada Türkiye'de şu ana kadar yaklaşık 50 bin civarında kornea nakli yapılmıştır ve 50 bin hastamız görme yeteneğini geri kazanmıştır. Yıllık olarak baktığımızda geçen sene yaklaşık 5 bin civarında kornea nakli yaptık Türkiye'de. Bu yüksek bir sayıdır, önemli bir deneyimi gösterir uluslararası alanda. Kornea temini için gerekli altyapı olan göz bankacılığı altyapısının kurulması, güçlendirilmesi ve daha fazla insanın yaşam kalitesini artıran bu tedavi seçeneğini kullanması, erişmesi açısından Türkiye, hem kendi hastaları için hem de uluslararası alanda çeşitli ülkelerin kendi sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için katkı sağlamaya devam etmektedir."

Kahveci, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Kornea Nakli ve Göz Bankacılığı Kursu'nun artık markalaşmış düzeyde olduğunu ifade ederek, "Avrupa bölgesinde özgün ve referans niteliği taşıyan bir eğitim programı oldu. Burada teorik ve uygulamalı dersler, hayvan gözleri ile aynı zamanda ameliyathanelerden canlı yayınla, çeşitli hastanelerden buraya katılan Türk ve yabancı uzmanların kendi deneyimlerini artırması, bu alanda farklı bir görüş elde etmelerini bu kurs sağlıyor. Aynı zamanda bu kurs, Türkiye'nin sağlık sistemi içerisindeki özellikli sağlık hizmetleri alanındaki gücünü uluslararası alana göstermesi açısından ciddi bir kamu ve sağlık diplomasisi çalışması niteliğinde. Şu anda 15 ülkeden yaklaşık 25 uzmanın katılımıyla yürütülmekte."

Eyüp Kahveci, nihai amaçlarının kornea nakli bekleme listesindeki hastalara daha fazla kornea temin edip, onların yaşam kalitesini artırmak, toplumsal hayata karışmalarını ve dahil olmalarını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.