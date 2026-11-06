Korsika'da sel sularına kapılan araçta 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Korsika'da sel sularına kapılan araçta 2 kişi yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Korsika Adası'nda gece boyunca etkili olan fırtına ve sel nedeniyle Bonifacio ile Porto-Vecchio arasındaki RT 10 yolunda sel sularına kapılan araçta 2 kişi yaşamını yitirdi. Araçtan sağ kurtulan üçüncü kişi helikopterle Porto-Vecchio'daki sağlık merkezine sevk edildi.

Fransa'nın Akdeniz'deki Korsika Adası'nda etkili olan fırtına ve sel nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'un açıklamasına göre, yağmur, fırtına ve sel riski nedeniyle Korsika Adası'nın güney vilayetinde turuncu, kuzey vilayetinde sarı alarm verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Korsika Adası'nda gece boyunca yoğun yağış, fırtına ve sel etkili oldu.

Corse-du-Sud Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bonifacio ve Porto-Vecchio kentleri arasındaki RT 10 yolu üzerinde sel sularına kapılan bir araba sürüklendi.

İtfaiye ekipleri, saat 01.00'de arabada 2 cesede ulaşırken, araçtan sağ çıkmayı başaran üçüncü kişi helikopterle Porto-Vecchio'da sağlık merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA
FırtınaFırtınaGüncelPortoDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı Yok böyle beddua Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
11:39
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:44:50. #7.12#
SON DAKİKA: Korsika'da sel sularına kapılan araçta 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android