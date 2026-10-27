Korsika'ya özerklik tasarısı Fransa Senatosu'nda 181 hayır oyuyla reddedildi - Son Dakika
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Korsika'ya özerklik tasarısı Fransa Senatosu'nda 181 hayır oyuyla reddedildi

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Fransa Senatosu, Korsika Adası'na özerklik statüsü tanıyan anayasal reform tasarısını 134 evet oyuna karşı 181 hayır oyuyla reddetti. Ret kararına tepki gösteren Korsikalı Senatör Paul Toussaint, hükümetle uzlaşı sürecinden çekildiklerini duyurdu.

Fransa'da parlamentonun üst kanadı Senato, Korsika Adası'na "özerklik statüsü" verilmesine ilişkin anayasal reform tasarısını reddetti.

Sağcıların çoğunlukta olduğu Fransız Senatosu'ndaki Korsika oturumunda, Korsika Adası'na "özerklik statüsü" verilmesine ilişkin anayasal reform tasarısı oylandı.

Oylamada, 134 "evet"e karşı 181 "hayır" oyu kullanıldı.

Korsikalı Senatör Paul Toussaint, Ada'ya özerklik statüsü verilmesine ilişkin tasarıya parlamentonun üst kanadında çıkan ret kararına tepki göstererek, hükümetle uzlaşı sürecinden çekildiklerini duyurdu.

Anayasal reform tasarısı kapsamında Korsika Adası'na Fransız devleti bünyesinde tanınan "özerklik statüsünün" Fransız Anayasası'na eklenmesi hedefleniyordu.

Tasarı, Korsika'ya Fransız yasalarını ve mevzuatını Ada'nın kendi özellikleri doğrultusunda uyarlama ve kanun çıkarabilme imkanı tanıyordu.

Öte yandan Fransa, Ada'yla ilgili savunma, adalet ve diplomasi alanlarındaki yetkilerini muhafaza etmeyi sürdürecekti.

Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Meclis'te haziranda yapılan oylamada tasarı 202'ye karşı 271 oyla kabul edilmişti. Tasarıya hükümet kanadından ve solcu milletvekillerinden destek gelmişti.

Fransa'da anayasal reform tasarısının yürürlüğe girmesi için özel bir süreçten geçmesi gerekiyor.

İlk etapta, Meclis ve Senato'nun aynı metinde anlaşması ve tasarıyı ayrı ayrı yapılan oylamalarda kabul etmesi, ikinci etapta ise tasarının tüm Fransız parlamenterlerin toplandığı Kongre'nin 5'te 3'ünün oyunu alması gerekiyor.

Süreç

Korsika'nın bağımsızlığı için mücadele eden isimlerden Yvan Colonna, Fransa'nın Arles kentinde tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 Mart 2022'de bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış, 21 Mart 2022'de hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna için gösteriler düzenlenmiş, çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa basınındaki haberlerde, Colonna'nın ölümü sonrası çıkan şiddet olaylarının, hükümetin Korsika Adası'nın özerkliği konusundaki adımlarını öne çekmesine sebep olduğu belirtilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül 2023'te, "Korsika'ya özgü bir özerklik" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA
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