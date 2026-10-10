Koruma altındaki kız çocukları Yeşilköy'de polis ve hakimlere mesleklerini sordu

İstanbul'da koruma ve bakım altında bulunan kız çocukları, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla düzenlenen programda farklı meslek gruplarından rol modellerle bir araya geldi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük tarafından "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında Yeşilköy Çocuk Evleri Sitesi'nde program gerçekleştirildi.

Programda, koruma ve bakım altında bulunan kız çocuklarının sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi, öz güvenlerinin güçlendirilmesi ile gelecek hedeflerine yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Farklı meslek gruplarından davetlilerle bir araya gelen çocuklar, polis, hakim ve savcılara meslekleri, çalışma alanları ve mesleki deneyimleri hakkında merak ettikleri soruları yöneltti.

Meslek temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığı buluşma, çocukların farklı kariyer alanlarını tanımalarına ve geleceklerine ilişkin yeni hedefler geliştirmelerine katkı sağladı.

Program kapsamında kız çocukları tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Balonların gökyüzüne bırakıldığı programda, dans etkinlikleri gerçekleştirildi ve pasta kesildi.

Programda, kız çocuklarının kendilerine güvenen, hayallerini özgürce kurabilen ve gelecekleri için hedefler belirleyebilen bireyler olarak desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Bakırköy Kaymakamı Recai Karal ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yusuf Kiser, gönüllü anneler ve protokol üyeleri de programa katıldı.