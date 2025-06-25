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Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu

Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu
25.06.2025 11:19
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Kızlarını evlendiren çift, iki kız kardeşe koruyucu aile oldu ve hayatlarına neşe kattı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kızlarını evlendirdikten sonra, iki kardeşin koruyucu ailesi olan çift, hayatlarında yeni bir sayfa açtı.

Yıldızeli ilçesinde yaşayan ve 1997 yılında hayatlarını birleştiren Elife ve Ahmet Katar çifti kızları İlknur'u büyütüp yaklaşık 4 yıl önce gelin etti.

Kızlarını sevgiyle büyüten çift, bu süreçte çevrelerinde çocuklarına bakmakta zorlanan ailelere de destek oldu.

Çocuklara duydukları sevgiyi ve sahip oldukları aile sıcaklığını paylaşmak isteyen Katar çifti, evliliklerinden 28 yıl sonra koruyucu aile olmaya karar verdi.

Katar çifti yaklaşık 2 ay önce 1,5 ve 3,5 yaşında iki kız kardeşin koruyucu ailesi olarak yuvalarındaki mutluluklarına mutluluk kattı.

"Kardeşleri görünce ayırmak istemedik"

Ev kadını 46 yaşındaki Elife Katar, AA muhabirine, evlat ve torun sevgisinin ardından koruyucu anne olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yıllardır koruyucu aile olmak istediğini, kızının da bunu desteklediğini belirten Katar, "Kızım, 'Anne kardeşim' olsun diyordu. Nasip bugüneymiş." dedi.

İlgili kuruma bir çocuğun koruyucu ailesi olmak için gittiklerini ancak kardeşleri ayırmak istemeyerek ikisine de koruyucu aile olduklarını anlatan Katar, "Kardeşleri görünce ayırmak istemedik. Zamanımız çok güzel geçiyor, birlikte oyunlar oynuyoruz. Çok güzel bir duygu, çocukları çok seviyorum. Kızımdan hiç farkları yok." diye konuştu.

Katar, çocuğu olana da olmayana da koruyucu aile olmalarını tavsiye ederek, "Çocuklar ilgiyi hak ediyor. Hayatımızdaki boşluğu doldurup evimize neşe ve huzur kattılar. Evde çocuğun olması çok güzel bir duygu. Her çocuğun aile ortamında büyümesi lazım. Maneviyat yönünden de çok güzel bir şey. Çocuklarımızın hep aile ortamında büyümesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Hayatımız düzene girdi"

Yıldızeli Milli Eğitim Müdürlüğünde işçi olarak çalışan 48 yaşındaki Ahmet Katar ise koruyucu aile olma konusunda bazı endişelerinin olduğunu ancak görevlilerin süreci anlatması ve çocukları görünce bu endişelerinin hepsinin ortadan kalktığını söyledi.

Normalde 1 yaş üzerinde tek çocuğun koruyucu ailesi olmak için müracaatta bulunduklarını ancak kardeşleri görünce düşüncelerinin değiştiğini anlatan Katar, "Biz bunu isterken Allah hayırlısını nasip etsin dedik. Nasip oldu ve şu an kızlarımızla birlikteyiz." dedi.

Ahmet Katar, her çocuğun aile ortamında büyümesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aslında biz onları geliştirelim, büyütelim dedik ama kısa sürede onlar bize daha çok yardımcı oldu. Hayatımız düzene girdi, uyku saatimiz ve kahvaltımız belli oldu. Çocuklarla akşam saat 21.00 olunca biz de uyuyoruz. Hayatımızda başlı başına bir değişiklik oldu. Bütün her şeyimiz ayarlı saat gibi, çocuklara bağlı. Biz de bundan mutluyuz, hayatımız düzene girdi. İlk müracaatta herkesin 'çocukların hakkını verebilecek miyim' gibi bir tereddüttü oluyor. Biz de bu korkuyla gittik ama çok şükür böyle bir korkumuz kalmadı ve şu an çok mutluyuz."

Kaynak: AA

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