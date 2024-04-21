Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10 bin 84'e ulaştı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10 bin 84'e ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10 bin 84\'e ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısının 10 bin 84'e ulaştığını açıkladı. Göktaş, koruyucu ailelerin çocuklara sadece bir yuva sunmakla kalmadığını, aynı zamanda onların hayallerini ve umutlarını yeşerttiğini belirtti. Koruyucu aile hizmet modelinin çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilmesine yönelik bir hizmet modeli olduğunu vurgulayan Göktaş, koruyucu ailelerin maddi olarak da desteklendiğini ve çocukların ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. Ayrıca, koruyucu aile hizmet modelinin Azerbaycan'da da örnek alındığı ve ülkeye adapte edilmek üzere çalışmaların yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

21.04.2024 10:11
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısının 10 bin 84'e ulaştığını bildirdi. Göktaş, "Koruyucu ailelerimiz çocuklarımıza sadece bir yuva sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların hayallerini ve umutlarını yeşertiyor." dedi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada,  aile odaklı hizmet modelleri kapsamında uygulanan koruyucu aile sisteminde gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göktaş, koruyucu aile hizmet modelinin çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilmesine yönelik aile odaklı bir hizmet modeli olduğunu belirtti. Göktaş, koruyucu aile hizmet modeli ile Bakanlık tarafından belirlenen güvenli ve destekleyici bir aile ortamında çocukların gelişimine katkı sağlandığını ifade etti.

8 BİN 140 KORUYUCU AİLE BULUNUYOR

Göktaş, koruyucu aile hizmet modelinin, biyolojik ailelerinin yanında bakımı sağlanamayan çocuklar için bir umut kaynağı olduğunu ifade ederek, "Koruyucu ailelerimiz çocuklarımıza sadece bir yuva sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların hayallerini ve umutlarını yeşertiyor. Koruyucu aile hizmet modelimiz kapsamında 2002 yılında 500 ailemizin yanında 515 çocuğumuzun bakımı sağlanırken, bugün 8 bin 140 koruyucu ailemizin yanında bakımı sağlanan çocuk sayımız 10 bin 84'e ulaştı" dedi.

"Sosyal hizmet anlayışımız gereği bütün çocuklarımız için aynı şartları oluşturmaya çalışıyoruz" diyen Göktaş, "Koruyucu aile yanına yerleştirildikten sonra çocuklarımızı ilk bir yılda her ay, ikinci yıldan itibaren de 3 ayda bir yerinde ziyaretler yaparak izliyoruz. İzlemelerde çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini ve eğitime devam durumlarını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI YETİŞTİRME SORUMLULUĞU, DEVLET İLE KORUYUCU AİLE ARASINDA PAYLAŞILIYOR"

Göktaş aileleri, üstlendikleri bu özel sorumluluktan ötürü maddi olarak da yalnız bırakmadıklarını ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ekonomik olarak desteklediklerini belirtti.

Göktaş, "Koruyucu ailelere sigorta ödemeleriyle birlikte aylık ortalama 8 bin 895 lirayı bulan miktarda destek sağlıyoruz. Engel durumu olan çocuğa bakan koruyucu ailelere de engel durumundan dolayı bakım desteği sağlıyoruz. Böylece çocukları yetiştirme sorumluluğu, devlet ile koruyucu aileler arasında paylaşılıyor" dedi.

Koruyucu ailelerin ve hizmetten yararlandırılan çocukların karşılaştıkları sorunları gidermek için çeşitli çalıştaylar ve toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Göktaş, "Koruyucu aile hizmet modelimizin kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ocak ayında 'Çocuk Koruma Temelli Koruyucu Aile Çalıştayı'mızın ikincisini gerçekleştirdik. Bu çalıştaydan elde ettiğimiz çıktıları hayata geçirmeye başladık. Birçok ilimizde tematik toplantılar ile koruyucu aile hizmetinden yararlanan ergenlik dönemindeki ve yabancı uyruklu çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımız için hizmetimizi güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN'DA ÖRNEK UYGULAMA OLARAK GÖRÜLÜYOR

Göktaş, "Geçici Koruyucu Aile Çalıştayı" düzenlediklerini belirterek, "Geçici koruyucu aile modelinin faaliyete geçmesi ile ülkemizde koruyucu aile hizmetinin kapsamını daha da genişleterek bakım ve korunma altındaki çocuklarımıza sıcak bir yuva sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan, koruyucu aile hizmet modelinin Azerbaycan'da da örnek alındığını ve ülkeye adapte edilmek üzere çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Göktaş, alanda görev yapan uzmanların Azerbaycan'da koruyucu aile hizmetinin oluşturulmasında yardımcı olduklarının bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA

Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10 bin 84'e ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10 bin 84'e ulaştı - Son Dakika
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