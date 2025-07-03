Köseler Mahallesi Tahliye Edildi

KÖSELER DE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda dün çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürerken, Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından alevlerin yaklaştığı Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Buse BAĞCI/ÖDEMİŞ (İzmir),