3 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Aydın'ın Köşk ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında silahla başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın (35) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden, Reşit Yasan (44), Emrah Kocabay (32) ve Akif Dilek (34) tutuklanırken, A.Ç. ile K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,
Son Dakika › Güncel › Köşk'te Cinayet Davasında 3 Tutuklama - Son Dakika
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