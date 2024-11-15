Köşk\'te İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

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AYDIN'ın Köşk ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Baklaköy- Başçayır yolunda meydana geldi. Köşk istikametinden gelen M.A. idaresindeki 09 P 8071 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 09 FL 837 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.K., ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesine kaldırılırken, minibüste yaralanan 9 kişi ise çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.