Köşkerlik Mesleği Yok Olma Tehlikesinde

Güncel

Köşkerden gençlere sitem: "Her şey tek kullanımlık oldu, Al, kullan, at"

ADANA - Çocukluğundan beri köşkerlik yapan Ramazan Mayal, her şeyin tek kullanımlık olduğunu ifade ederek, "Al, kullan, at. Tamir ve bakım artık yok" dedi.

Usta-çırak ilişkisiyle nesilden nesile aktarılan köşkerlik mesleği, günümüzde artık yeni ustalar yetiştiremiyor. Bir dönem ayakkabıcılığın bel kemiği olan köşkerlik mesleği, bugün ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Usta sayısının giderek azaldığı köşkerlik, çırak bulamamanın ve değişen piyasa koşullarının kurbanı oluyor.

"Bizden sonra mesleği yapacak birisi yok"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Kenan Demirel, 26 yıldır köşkerlik yaptığını ifade etti. Kimsenin çocuklarını bu tip mesleklere yönlendirmediğini belirten Demirel, "Herkes okul okumak istiyor. Çırak yok, bizden sonra mesleği yapacak birisi yok. Eskiden demirci, boyacı, tamirci mesleklerine çocuklar çırak olarak veriliyordu. Ama şu an bu tip mesleklere yönelen yok. Bu teknolojiden dolayı böyle. Her şey tek kullanımlık oldu. Al, kullan, at. Tamir ve bakım artık yok. Adana Büyükşehir Belediyesi bize böyle bir yer tahsis etti. Cüzi bir kira ödüyoruz. Geçimimizi bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bütün ayakkabı modellerini ve çantaları tamir için getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Gençler teknolojiye uyum sağladıkça sanatı ve çıraklığı unutuyor"

Uzun yıllardır köşkerlik yaptığını anlatan Ramazan Mayal, "Köşkerlik eskiden daha iyiydi, daha güzeldi. Yıllar geçtikçe eskimeye başladık, unutulduk. Çocuklar ve gençler kendilerini okula verince bu sefer ustalar çırak bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Gençler teknolojiye uyum sağladıkça sanatı ve çıraklığı unutuyor. Teknoloji iyi bir şey ama teknolojiye uyum sağlarken bir şeyler öğrenebilirler, çırak olabilirler, okulda umduğunu bulamayabilirler. Hem okuyup hem çalışabilirler ve sanat öğrenebilirler. İnsanlar burada ayakkabılarını tamir ettiriyorlar. Hem yeni almaktan daha iyi hem de fiyatı daha uygun oluyor. Çırak yetiştirmek lazım. Biz öldükten sonra arkamızda çırak olmayınca bu meslekte ölecek. İnsanlar mutlaka bir tamirci arayacaklar, usta arayacaklar ama çırak olmadığı için bulamayacaklar" şeklinde konuştu.