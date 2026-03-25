Kosova Anayasa Mahkemesi'nden Fesih Kararına İptal

Kosova Anayasa Mahkemesi, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin 6 Mart'ta Meclisi feshetme kararının geçersiz olduğuna hükmetti.

Kosova Anayasa Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Osmani'nin Meclisi feshetme kararının Anayasa'ya uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından yapılan başvurunun kabul edilebilir olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 6 Mart 2026 tarihli 24/2026 sayılı kararnamesinin herhangi bir hukuki sonuç doğurmadığının tespit edilmesine karar verildi." denildi.

Milletvekillerinin derhal yürürlüğe girecek kararın ardından cumhurbaşkanı seçim sürecini yürütmek ve tamamlamak için 34 güne sahip olacağına dikkat çekilen açıklamada, belirtilen süre içerisinde seçimin tamamlanmaması durumunda Meclisin feshedilerek 45 gün içerisinde erken genel seçime gidileceğine vurgu yapıldı.

4 Nisan'da görev süresi dolacak Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, yeni cumhurbaşkanını seçmemesi sebebiyle Meclisi 6 Mart'ta feshettiğini duyurmuştu.

Kosova Başbakanı Kurti, Osmani'nin Meclisi feshetme kararını Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Kosova Anayasa Mahkemesi, 9 Mart'ta "geçici tedbir" kararı vermişti.

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim ve 28 Aralık 2025'te erken genel seçim düzenlenmiş, Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet, Meclisten 11 Şubat'ta güvenoyu almıştı.