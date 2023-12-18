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Kosova, Avrupa Konseyi üyeliğine yaklaşıyor

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti, ülkenin Avrupa Konseyi'ne üyelik yolculuğunun üçte ikisini tamamlamaya yaklaştığını belirtti. Ahmeti, Kosova'nın Avrupa Konseyi standartlarını karşıladığını ve üyelik sürecinde üçüncü bir zafer elde edildiğini söyledi. Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Saranda Bogujevci ise ülkenin imajının iyi olduğunu ancak Sırbistan'ın üyelik karşıtı çabaları nedeniyle daha fazla lobi faaliyeti yapılması gerektiğini vurguladı.

Kosova, Avrupa Konseyi üyeliğine yaklaşıyor
18.12.2023 - 18:39,
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Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti, ülkesinin Avrupa Konseyi'ne üyelik yolculuğunun üçte ikisini tamamlamaya yaklaştığını belirtti.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğine ilişkin kurulan Koordinasyon Grubu, Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Ahmeti ve Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Saranda Bogujevci başkanlığında toplandı.

Ahmeti, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın konsey üyeliğine başvurmasından bu yana süreçte başarılı adımlar atıldığını söyledi.

Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üyelik yolculuğunun üçte ikisini tamamlamaya yaklaştığını belirten Ahmeti, "Kosova, Avrupa Konseyi standartlarını karşılamasının yanı sıra birçok konuda uluslararası standartların da üzerindedir. Bu, üyelik sürecindeki üçüncü zaferdir, Kosova Cumhuriyeti'nin Avrupa Konseyi'ne tam üyeliğine karşı çıkmak veya bu üyeliği geciktirmek için hiçbir neden olmadığını gösteren bir zaferdir." dedi.

Ahmeti, ayrıca Kosova mevzuatının Avrupa Konseyi standartlarına uygunluğunu görmek amacıyla seçkin hukukçuların ülkeye yaptığı ziyaretlerin ardından hazırladıkları raporla Kosova'nın bu yöndeki başarısını teyit ettiğini vurguladı.

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Bogujevci ise ülkesinin imajının çok iyi olduğunu ancak Sırbistan'ın üyelik karşıtı çabaları nedeniyle daha fazla lobi faaliyetleri yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ülke olarak, başta Anayasa ve yürürlükteki yasalar olmak üzere, Avrupa Konseyi'ndeki pek çok üye ülkeden çok daha iyi durumda olduğumuzu çok iyi kanıtladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Seçkin hukukçular tarafından hazırlanan ve Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üye olması için herhangi bir engel bulunmadığı vurgulanan raporda, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında iyileştirmeler tavsiye edildiği ancak üyelik için herhangi bir ön koşul belirlenmediği kaydedildi.

Kosova, Rusya'nın konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 24 Mayıs 2023'te Kosova'nın konseye üyelik talebini onaylayarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisine (AKPM) ilettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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