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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Türkleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Türkleri ile bir araya geldi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, vatandaşlarının Şengen bölgesine vizesiz seyahatine yönelik haklarını daha iyi öğrenmeleri için başlatılan bilgilendirme kampanyası kapsamında Kosova Türkleri ile bir araya geldi. Kurti, vizesiz seyahatin insani boyutuna dikkat çekerek, vatandaşlara kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Türkleri ile bir araya geldi
21.12.2023 - 22:51,
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, vatandaşlarının 1 Ocak'ta başlayacak Şengen bölgesine vizesiz seyahatine yönelik haklarını daha iyi öğrenmeleri için başlatılan bilgilendirme kampanyası kapsamında Kosova Türkleri ile bir araya geldi.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinin belediye meclisinde düzenlenen toplantıya Başbakan Kurti, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan'ın yanı sıra Kosova Türklerinden temsilciler katıldı.

Kurti, burada yaptığı konuşmada, büyük emekler ve fedakarlıklar sonucunda elde edilen bu özgürlüğün kural ve gerekliliklere saygı duyarak, sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Öğrenci, sanatçı, sporcu ve işletmelere sağlanacak temsil ve katılım fırsatlarının ötesinde vizesiz seyahatin insani bir boyutunun olduğuna dikkati çeken Kurti, "Her üç vatandaşından birinin diasporada olmasından dolayı Şengen bölgesine vizesiz seyahat Kosova için hareket özgürlüğünden daha fazlasıdır." dedi.

Toplantının devamında vatandaşların vizesiz seyahat edebilmesi için uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Kosova hükümeti, vatandaşlarının Şengen bölgesine vizesiz seyahate yönelik haklarını daha iyi öğrenmeleri için 5 Ekim'de bilgilendirme kampanyası başlatmıştı.

Kosova vatandaşları, 1 Ocak 2024'ten itibaren Şengen bölgesine 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek.

Kaynak: AA
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