Kosova Başbakanı Türkiye'deki Kosovalı öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Kosova Başbakanı Türkiye'deki Kosovalı öğrencilerle buluştu

Kosova Başbakanı Türkiye\'deki Kosovalı öğrencilerle buluştu

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Ankara'da gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Arnavut Kültür Merkezi'nde Türkiye'deki Kosovalı öğrenciler ve askeri öğrencilerle bir araya geldi. Başbakan Kurti, burada yaptığı konuşmada Türkiye'ye verilen destek için teşekkür ederek, Türkiye-Kosova ilişkilerinin genişletileceğini ve derinleştirileceğini belirtti. Ayrıca Kurti, herkese Kosova'yı ziyaret etmeleri ve Arnavutça öğrenmeleri çağrısında bulundu.

01.06.2024 13:40
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Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Ankara'daki programı kapsamında Arnavut Kültür Merkezi'nde, Türkiye'de eğitim gören Kosovalı öğrenciler ve askeri öğrencilerle bir araya geldi.

Başbakan Kurti, burada yaptığı konuşmada, sıcak karşılama için teşekkür ederek, Arnavut Kültür Merkezi'nin aynı zamanda Arnavut ve Türk halkı arasında köprü görevi gören Şemseddin Sami'nin ismini taşıdığını söyledi.

Türkiye'de eğitim gören öğrencilere seslenen Kurti, "Tüm subay, öğrenci ve askerlere başarılar ve iyi çalışmalar diliyor, Türkiye'ye savunma ve güvenlik işbirliğinde bize verdiği destek için teşekkür ediyorum." dedi.

Kurti, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü hatırlatarak, "(Türkiye-Kosova) Ekonomik ve ticari, savunma ve güvenlik, kültürel ve uluslararası alanlarda mükemmel ilişkilerimizi genişleteceğiz, derinleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Herkese Kosova'yı görmeleri ve Arnavutça öğrenmeleri çağrısında bulunan Kurti, ülkesinin kurulma sürecinde hayatını kaybedenleri andı.

Etkinlik Başbakan Kurti'ye hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programa, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Kosovalı öğrenciler ve başkentte yaşayan Kosova vatandaşları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova Başbakanı Türkiye'deki Kosovalı öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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