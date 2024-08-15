Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, AB'nin köprü açıklamasını ırkçı olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, AB'nin köprü açıklamasını ırkçı olarak nitelendirdi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Mitroviça'daki köprünün araç trafiğine açılma girişimiyle ilgili AB Komisyonu sözcüsünün açıklamalarını ırkçı olarak nitelendirdi. Osmani, köprünün açılması konusunun Sırbistan ile diyalog kapsamında ele alınmasına karşı çıktığını belirtti.

15.08.2024 19:46
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkenin kuzeyindeki Mitroviça'da, şehrin Arnavut ve Sırpların yaşadığı kısımlarını ayıran İbre Nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açma girişimiyle ilgili Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano'nun açıklamalarını "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Osmani, ülkenin doğusundaki Viti Belediyesine yaptığı ziyaret sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İbre Nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını, Sırbistan ile diyalog kapsamında Brüksel'de ele alınması önerisine karşı çıktığını belirten Osmani, "AB'ye gelince, bu kurumların sözcüsünün açıklamaları her şeyden önce ırkçıdır, dolayısıyla benim tarafımdan daha fazla ilgiyi hak ettiklerine inanmıyorum. Ben başından beri onların bu ırkçı açıklamalarından bahsettim." dedi.

Köprünün açılması konusunun Brüksel'de tartışılmasının gereksiz olduğunu savunan Osmani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sırbistan'a soracak bir şeyimiz yok, tıpkı sanırım Slovakyalı olan bu sözcü gibi, kendi (ülkesindeki) köprülerden geçerken komşu ülkelerin hiçbirine sormuyor. Kosova Cumhuriyeti topraklarındaki bir köprü konusunda Sırbistan'a sorulacak bir şey yok. Sırbistan'la bu konuda diyalog kurulması kimse tarafından kabul edilmemelidir. Bu, Anayasa ve Kosova'nın egemenliğine aykırı olacaktır."

Kosova'nın köprünün açılması konusunda müttefikleriyle çatışmaya girmemesi gerektiğini ifade eden Osmani, müttefiklerinin, Kosova'nın egemenliğini korumak için ülkede bulunduğunu söyledi.

Köprünün tamamen siyasi nedenlerle kapatıldığını belirten Osmani, "Köprü mutlaka açılmalı ama açıldığında açık kalacağından emin olmalıyız, açıldığında üzerinde NATO'nun çok daha büyük bir varlığını tetikleyecek şekilde değil. Polisimiz ile Amerikan askerleri arasında bir çatışma görmemiz Kosova'nın çıkarına mı? Bu topraklarda böyle bir şeyi kabul edecek bir Arnavut olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

AB Komisyonu sözcülerinden Stano, İbre Nehri üzerindeki ana köprünün Brüksel'deki diyalog kapsamında ele alınması gerektiğini belirtmiş, Kosova'nın tek taraflı adımlar atmaya devam etmesi halinde AB tarafından ülkeye uygulanan cezai tedbirlerin daha da artırılabileceği konusunda uyarmıştı.

Bölünmüş şehir: Mitroviça

Kosova'da savaşın bitmesinin üzerinden 25 yıl, bağımsızlık ilanının üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen güneyinde Arnavutlar, kuzeyinde ise Sırpların yaşadığı Mitroviça, "bölünmüş şehir" olarak kalmaya devam ediyor.

Şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre Nehri üzerindeki ana köprü, 1999'dan beri araç trafiğine kapalı ve sadece yayalar geçiş yapabiliyor. KFOR askerleri, 7 gün 24 saat köprüde nöbet tutuyor. Şehirde bulunan diğer köprülerden ise araç ve yayalar sorunsuz geçiş yapabiliyor.

Kosovalı yetkililer, son dönemde "bölünmüşlüğün" sembolü olan bu köprünün araç trafiğine açılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Köprüyü araç trafiğine açma girişimleri son yıllarda birkaç defa denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ülkedeki Batılı ülkelerin büyükelçilikleri, KFOR ve Sırbistan yetkilileri yaptıkları açıklamalarla ve Kosovalı Sırplar da gösteri düzenleyerek, köprünün araç trafiğine açılmasına karşı olduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, AB'nin köprü açıklamasını ırkçı olarak nitelendirdi - Son Dakika

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