Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Gerçekleştirildi

Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Törene Kosova Başbakanı, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, büyükelçiler ve Türk kurum temsilcileri katıldı. Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye halkının yanında durduklarını belirtirken, Büyükelçi Angılı ise FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini ve Kosova'yı uyardı. Ayrıca, gün boyunca Kosova'nın birçok şehrinde etkinlikler düzenlenecek.

15.07.2024 15:12
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Balkan ülkesi Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Tören, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın ev sahipliğinde Büyükelçilik Rezidansı'nda yapıldı.

Törene, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve büyükelçiler, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Başbakan Kurti, burada yaptığı konuşmada, Kosova halkının, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye halkının yanında durduğunu söyledi.

Kosova ile Türkiye halklarının dost olduğunu, ülkelerin de ortak ve müttefik olduğuna dikkati çeken Kurti, "Değerli Büyükelçi Sayın Sabri Tunç Angılı, 15 Temmuz şehitlerine ve sizin aracılığınızla ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm Türk halkına saygılarımı ve ülkemin saygısını ifade etmeme izin verin." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Angılı da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile kararlı mücadelenin yurt içi ve yurt dışında azimle sürdüğünü söyledi.

Bu karanlık örgütün bütün ülkeler için tehlike arz ettiğinin altını çizen Angılı, "Maalesef Kosova'da da FETÖ mevcudiyeti devam ediyor. Türlü maskelerle kendini gizleyen bu sinsi yapı Kosova'ya da büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu tehdide karşı Kosova'yı uyarmak aramızdaki dostluğun bir gereğidir." diye konuştu.

Angılı ayrıca Türkiye ile Kosova arasında güvenlik işbirliğini güçlendirmek için ortaya koydukları samimi adımlar dolayısıyla Kosova Başbakanı Kurti ve Kosova hükümetine teşekkür etti.

Bakan Damka, 15 Temmuz'un sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler için de büyük bir anlam taşıdığına vurgu yaptı.

Türkiye'nin bu kritik dönemde yaşadığı zorlukları derin bir empatiyle hissettiklerini ve desteklerini güçlü şekilde ifade ettiklerini belirten Damka, "Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık Kosova için bir ilham kaynağı olmuş ve Kosova'nın da kendi demokratik değerlerini güçlendirmesi ve koruması için önemli bir örnek teşkil etmiştir." dedi.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gün boyunca Kosova'nın birçok şehrinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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