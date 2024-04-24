Kosova\'da 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi

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Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün çocuk şenliği düzenlendi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığının konuşlandığı Sultan Murat Kışlası'nda yapılan şenliğe, Kosova'nın çeşitli bölgelerinden 900'e yakın çocuk katıldı.

Şenlikte bir araya gelen çocuklar, Türk ve Kosova bayraklı uçurtmalar uçururken halat çekme, sandalye kapmaca, çuval yarışması gibi çeşitli oyunları oynayarak eğlendi.

KFOR Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel tarafından çocuklara günün anısına hediyeler verildi.

Şenlik kapsamında öğrenciler Türk askerinin ekipman ve teçhizatlarını yakından görme fırsatı buldu.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.