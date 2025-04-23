Kosova'da "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kosova'da "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" kutlandı

"23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı", Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

23.04.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı", Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Yağmur Ahmet Güldere, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra bakanlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başbakan Kurti, Türk topluluğunun Kosova devleti ve toplumu için değerli ve vazgeçilmez bir unsur olmaya devam ettiğini söyledi.

23 Nisan'ın, Kosova'nın demokratik, kültürel ve kurumsal gelişimine büyük katkılar sağlayan bu topluluğun olağanüstü katkısını simgelediğini belirten Kurti, "Her şeyden önce, Arnavutlar ile Türkler arasındaki birlikte yaşam, zamanın sınamalarına direnen kalıcı dostluğun, karşılıklı anlayışın ve derin saygının ilham verici bir örneğidir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Güldere ise konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamını ileterek başladı.

Kosova'nın Türk milletinin kalbinde özel bir yeri olduğunu kaydeden Güldere, şöyle konuştu:

"Gücünü Kosova toplumuyla sahip olduğumuz kardeşlik bağlarımızdan alan ilişkilerimiz her alanda hızla gelişmeyi sürdürüyor. Balkanların kalbinde yer alan Kosova'nın istikrarı aynı zamanda Balkanlar'da kalıcı barışın garantisidir. Bunun bilincinde olarak geçmişte olduğu gibi bugünde ve gelecekte de kardeş Kosova'ya her alanda destek vermeye devam edeceğiz."

Bakan Damka da 23 Nisan'ın Kosova'da Türkçeyi yaşatmanın, kültür ve kimliğine sahip çıkmanın bir ifadesi olduğunu belirterek, "Bizler Türk toplumu olarak bu topraklardaki kadim varlığımız, derin tarihimiz ve diğer halklarla birbirine örünmüş ilişkilerimiz ile Kosova'nın çok kültürlü mozaiğinin yapıcı bir ayrılmaz parçası olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından resepsiyon, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseriyle devam etti.

Resepsiyon, Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği sanatçılarının verdiği folklor gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Öte yandan, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı vesilesiyle Orkide Kadınlar Derneği tarafından Prizren Yunus Emre Enstitüsü'nde "Ay Yıldıza Kadın Eli" el sanatları sergisi açıldı. Kosova Başbakanı Kurti de sergiyi diğer davetlilerle birlikte ziyaret etti.

Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla ülke genelinde farklı kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Etkinlikler, 23 Nisan, Politika, Prizren, Güncel, kosova, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da '23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı' kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü
Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı
23 Nisan’ı coşkuyla kutlanıyor Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret etti 23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Şampiyon PSG’nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti Şampiyon PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti
Abdülkerim’e Konya’da büyük şok Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı Abdülkerim'e Konya'da büyük şok! Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı
İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı
Tartıştığı babasını silahla vurdu Tartıştığı babasını silahla vurdu

23:26 İstanbul’da 6.2’nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
22:12 İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
21:20 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı
10:40 II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu
10:31 Sergen Yalçın ligin nasıl biteceğini tahmin etti Sergen Yalçın ligin nasıl biteceğini tahmin etti
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
10:14 ABD Başkan Yardımcısı’nın ziyareti sırasında Hindistan’da terör saldırısı: 26 ölü ABD Başkan Yardımcısı'nın ziyareti sırasında Hindistan'da terör saldırısı: 26 ölü
09:56 Ali Koç’a soğuk duş Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı
09:46 Kripto piyasaları hareketlendi: Bitcoin için tarihi fırsat Kripto piyasaları hareketlendi: Bitcoin için tarihi fırsat
09:33 Survivor’da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız Survivor'da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız
09:30 Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 00:15:21. #7.13#
SON DAKİKA: Kosova'da "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.