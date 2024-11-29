Kosova\'da Geleneksel Okçuluk Kulübü Kuruldu

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Kosova'nın kuzeyindeki Vıçıtırın kasabasında, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle Geleneksel Okçuluk Kulübünün kurulduğu belirtildi.

YEE tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vıçıtırın okçuluk kulübünün kurulması vesilesiyle düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Vıçıtırın Belediye Başkanı Ferit Idrizi, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ve Kosova Okçuluk Federasyonu Başkanı Agron Mala'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

YEE Koordinatörü Yılmaz, yaptığı konuşmada, Kosova'da geleneksel Türk okçuluğu faaliyetlerine 2020'de "Kemankeş Projesi" ile başladıklarını, Prizren, Priştine, İpek ve Mamuşa'nın ardından Vıçıtırın'da beşinci kulübün açılışının yapıldığını söyledi.

Mitroviça ve Dragaş'ta da kulüp kurma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yılmaz, okçuluğun Kosova'nın her köşesine yayılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Yılmaz, "Yunus Emre Enstitüsü olarak, sporun ve kültürün birleştirici gücüne olan inancımızla bu değerli projeyi desteklemekten mutluluk duyduk." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından kursiyerler gösteri atışı yaptı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.