Kosova\'da kadın cinayetlerine karşı eylemde hükümet ve adalet binalarına boya atıldı

Kosova'da kadın cinayetlerinin önlenmesi için somut tedbirler alınması talebiyle başkent Priştine'de protesto düzenlendi.

"Feminist Düşünce ve Eylem Kolektifi" çağrısıyla ve "Kadın cinayetleri ulusal acil durum olarak ele alınsın" sloganıyla yüzlerce gösterici, Priştine'nin merkezinde bir araya geldi.

Göstericiler, Kosova makamlarından kadın cinayetlerini önlemek için somut adımlar atılmasını istedi.

Adalet ve güvenlikten sorumlu kurumlar ile hükümet binasına doğru yürüyen göstericiler, bu binalara kırmızı boya ve sis bombası attı.

Kurumların kadına yönelik şiddet vakalarını ele alış biçimine tepki gösteren göstericiler, olaylardaki sorumluların araştırılmasını ve görevlerini yerine getirmeyen yetkililer hakkında tedbir alınmasını talep etti.

Göstericiler, talepleri karşılanana kadar gösteri düzenlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Son olarak, Kosova'nın batısındaki İpek kentinde 25 Ekim'de 49 yaşındaki Arlinda Zekaj kayınbiraderi tarafından öldürülmüştü.

Zekaj'ın öldürülmeden üç gün önce başsavcılığa sunduğu dilekçede, yetkililerin sorumluluğu birbirlerine attığını, bu nedenle hayatına yönelik tehlikenin devam ettiğini ifade ettiğine ilişkin haberler yerel basında yer almış, bu durum kamuoyunda tepki çekmişti.

Kosova Meclisi, Zekaj'ın öldürülmesinin ardından 26 Ekim'de olağanüstü toplanarak olayda kurumsal sorumluluk olup olmadığını araştırmak üzere bir Meclis soruşturma komisyonu kurdu.