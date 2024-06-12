Kosova'da "Kurtuluş Günü" dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi

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Kosova'nın "Kurtuluş Günü" dolayısıyla başkent Priştine'de askeri geçit töreni yapıldı.

Sırp güçlerinin Kosova'dan tamamen çekilmesini, çok uluslu bir barış gücünün Kosova'da konuşlandırılmasını sağlayan ve ülkede "Kurtuluş Günü" olarak anılan NATO kara harekatının 25. yıl dönümünde, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) ve Kosova polisinin seçkin birlikleri, başkent Priştine'nin merkezi meydanlarında yürüdü.

Törene, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Başbakan Albin Kurti, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic ve eski NATO Genel Sekreteri Lord George Robertson'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kosova bayrağının renklerine bürünen yüzlerce vatandaş, askeri geçidi izlemek için meydanları doldurdu.

Törende konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Kurtuluş Günü'nün, Kosova için en önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

Meydanda yürüyüş yapan birliklerin barış güçleri olduğunu ve barışı savunduğunu belirten Osmani, "Kosova bağımsızdır, kahramanlarımızın ve şehitlerimizin ebedi mirasıdır. Bunu en iyi, vatanı her ne pahasına olursa olsun korumaya yemin etmiş olan ve bugün yürüyecek olan cesur erkek ve kadınlarda görüyoruz." diye konuştu.

Osmani, Kosova'nın NATO'nun yardımıyla kurtuluşundan 25 yıl sonra, söz konusu örgüte üye olmayı hak ettiğini sözlerine ekledi.

Törende Başbakan Kurti ve eski NATO Genel Sekreteri Robertson da konuşma yaptı.

Kosova'nın "Kurtuluş Günü"

Slobodan Milosevic yönetimindeki Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin, Kosova'daki Arnavut ve diğer topluluklara yönelik baskı ve katliamlarına son vermemesi üzerine NATO, 78 günlük hava harekatının ardından 12 Haziran 1999'da Kosova'ya kara harekatı başlattı. Harekat, ülkenin bağımsızlığına doğru giden süreçte dönüm noktalarından birini teşkil ediyor.

Harekatta, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde çeşitli ülkelerden yaklaşık 50 bin asker görev yaptı.

Sırp birliklerinin Kosova'dan tamamen çekilmesi 20 Haziran 1999'da tamamlandı ve Kosovalı mültecilerin evlerine geri dönüş süreci başladı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 23 ve NATO üyesi olmayan 5 ortak ülke olmak üzere 28 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı hala "kendi toprağı" olarak görüyor.

Kosova ve Sırbistan, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor. Kosova'nın kuzeyinde son dönemde yaşanan gerginlikler, sürecin tıkanmasına neden olmuştu.