Kosova'da Polis Memurlarına Saldırı - Son Dakika
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Kosova'da Polis Memurlarına Saldırı

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da dün gece geç saatlerde polis memurlarına saldırdığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 3'ü alkollü olduğu belirlendi. Sırbistan hükümeti ise Kosovalı Sırpların baskı ve işkence gördüğünü öne sürdü.

10.09.2024 16:48
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Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da dün gece geç saatlerde polis memurlarına saldırdığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kosova polisince yerel basına yapılan açıklamada, Mitroviça şehrinin çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzeyinde, dün gece geç saatlerde polis memurlarına sözlü hakaret eden ve saldıran 4 kişinin "asgari düzeyde güç kullanılarak" gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 4 kişiden 3'ünün, karakolda yapılan test sonucu alkollü olduklarının tespit edildiği ifade edildi.

Öte yandan, Kosova'daki yerel Sırp basınında çıkan haberlerde, gözaltına alınanların Sırp olduğu ve polis memurları tarafından kışkırtılarak dövüldüğü öne sürüldü.

? Sırbistan'dan gözaltılara tepki

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, gözaltılara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kosovalı Sırplara yönelik baskının her geçen gün artarak devam ettiğini savundu.

Priştine ile diyalog sürecinin bundan sonra bir sorumluluk meselesi olduğunu belirten Vucevic, Kosova'nın bu tarz eylemlerle diyalog sürecini engellediğini iddia etti.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi de yaşananlara tepki göstererek, Kosovalı Sırpların Kosova Başbakanı Albin Kurti yönetimi tarafından baskı ve işkence gördüğünü öne sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da Polis Memurlarına Saldırı - Son Dakika

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