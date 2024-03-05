Kosova\'da Prekaz Katliamı\'nın 26. yılı törenle anıldı

Kosova Savaşı sırasında, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) kurucu komutanlarından Adem Jashari ve ailesinin Sırp güçlerince katledildiği "Prekaz Katliamı" olarak anılan saldırının 26. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlası'nda düzenlenen törende, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) bünyesindeki birlikler askeri geçit töreni yaptı.
Törene katılan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti asker ve halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Osmani, burada yaptığı konuşmada, UÇK'nın halkın özgürlüğü için verdiği şanlı mücadeleyi her mart ayında hatırladıklarını söyledi.
Kosova Cumhuriyeti'nin geri dönülemez bir gerçeklik olduğunu dile getiren Osmani, "Kosova Cumhuriyeti, açık ve uluslararası düzeyde tanınan devlet egemenliği ve toprak bütünlüğüne sahip, en yüksek değerlere ve standartlara dayanan bir anayasaya ve kurumlara ve Avrupa-Atlantik entegrasyonuna yönelik net bir vizyona sahip, sağlamlaştırılmış bir devlettir." ifadelerini kullandı.
Efsane komutan Adem Jashari'nin oğlu Lulzim Jashari ise konuşmasında FSK askerlerinin silahlarına hiçbir zaman sivillerin kanının bulaşmadığını söyledi.
Lulzim Jashari, "Arnavut'un silahı, Balkanlar'ın en saf silahı olarak, yalnızca devletin ve milletin savunulması adına, yani yalnızca özgürlük adına ateşlenmiştir. Tekrar ediyorum, yalnızca özgürlük adına. Bu görkemli geleneği korumalı ve nesillere aktarmalıyız." diye konuştu.
Öte yandan, "Prekaz Katliamı"nın kurbanlarını anmak için Kosova Meclisi'nde özel oturum düzenlendi.
Prekaz Katliamı
Yaklaşık 5 bin kişiden oluşan Sırp güçleri, 5-7 Mart 1998'de Adem Jashari'nin Prekaz köyündeki evini ablukaya alarak, tank ve ağır silahlarla düzenledikleri saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 60 kişiyi katletti.
Katliamdan yalnızca Hamza Jashari'nin 10 yaşındaki kızı Besarta kurtulabildi.
"Prekaz Katliamı" olarak anılan saldırı, ülkeye NATO tarafından uluslararası müdahale yapılması konusunda dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
Uluslararası Af Örgütü, Jashari ailesine yönelik saldırının ardından yayımladığı raporda, "Tüm bulgular, saldırının UÇK askerlerini yakalamayı değil, onları ve ailelerini öldürmeyi amaçladığını kanıtlıyor." değerlendirmesine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Kosova'da Prekaz Katliamı'nın 26. yılı törenle anıldı - Son Dakika
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