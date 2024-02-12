Kosova'da Sırplar Sırp dinarının yasaklanmasını protesto etti - Son Dakika
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Kosova'da Sırplar Sırp dinarının yasaklanmasını protesto etti

Kosova\'da Sırplar Sırp dinarının yasaklanmasını protesto etti

Kosova'nın Mitroviça şehrinde bir araya gelen Sırplar, ülkede Sırp dinarının 1 Şubat'tan itibaren yasaklanmasını protesto etti. Göstericiler, Sırp dinarının kullanımını engelleyen yönetmeliğin iptalini talep etti.

12.02.2024 16:38
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Kosova'nın Mitroviça şehrinde bir araya gelen Sırplar, ülkede Sırp dinarının 1 Şubat'tan itibaren yasaklanmasını protesto etti.

Kosova'nın çeşitli bölgelerinden gelen çok sayıda Sırp ile ülkedeki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi'nin temsilcileri, Mitroviça şehrinde toplandı.

Göstericiler, Sırp dinarının kullanımını engelleyen yönetmeliğin iptalini talep etti.

Sırbistan'dan maaş, emekli maaşı ve sosyal yardımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ödenmesini isteyen göstericiler, "Sosyal yardımlar olmadan yiyecek bile bulamayacağız", "Avrupa, gözünü aç!", "Emekli maaşımı hayatım boyunca kazandım, (Kosova Başbakanı Albin) Kurti'ye vermeyeceğim." yazılı pankartlar açtı.

Gösteride emekliler adına konuşma yapan Dusanka Djorovic, Kosova Merkez Bankasının (BQK) Sırp dinarının kullanımını engelleyen yeni yönetmeliğinin Sırbistan'dan emekli maaşlarının alınmasını imkansız hale getirdiğini söyledi.

Djorovic, Sırp dinarının kullanımdan kaldırılmasının Kosovalı Sırplar ve diğer topluluklar için bir parça ekmeğin ortadan kalkması anlamına geldiğini belirtti.

Bölgedeki Sırplara hizmet veren aşevinin müdürü Svetlana Stevic ise Sırpların dinar olmadan yaşayamayacağını savundu.

Kosova polisi, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonunun (EULEX) geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, konuşmaların ardından sona erdi.

Yönetmelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girdi

Kosova Merkez Bankasının (BQK) Kosova'da nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliği, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Avro, Kosova'da 2002'den bu yana tek resmi para birimi olsa da ülkede Sırpların çoğunlukta bulunduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyordu.

Ayrıca söz konusu bölgelerde Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da Sırp dinarıyla ödeniyordu.

BQK'nin 1 Şubat'ta yürürlüğe giren yönetmeliğinin uygulanmasıyla ülkede Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor.

Kosovalı yetkililer, 1 Şubat'ta başlayan ve "geçiş aşaması" olarak adlandırılan süreçte cezai tedbirlere değil, işletme ve vatandaşların bilgilendirilmesine odaklanacaklarını bildirmişti.

Batılı ülkeler, BQK'ye yönetmeliği uygulamayı askıya alması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Mitroviça, Kosova, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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