Kosova\'da Sırp Listesi\'nin Seçime Katılımı Reddi

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Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), ülkedeki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi'nin 9 Şubat 2025'te yapılacak genel seçime katılımını onaylamadı.

KQZ, yaptığı yazılı açıklamada, Kosova'da 9 Şubat 2025'te yapılacak genel seçimde yer alacak partilerin isimlerini paylaştı.

Açıklamada, komisyon üyelerinin Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi'nin seçime katılmaması yönünde karar aldığı belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, KQZ'nin bu kararı almasının nedeni Sırp Listesi Genel Başkanı Zlatan Elek'in "Sırp milliyetçiliğini" öne çıkaran söylemleri ve Kosova'dan bağımsız bir ülke olarak söz etmemesi şeklinde belirtiliyor.

Sırp Listesi'nin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yakın ilişkilerinin olduğu da savunuluyor.

Kararın ardından Sırp Listesi'nden henüz açıklama yapılmazken, sürekli karşı karşıya gelen Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin yeniden gerginleşmesinden endişe ediliyor.

Bu arada, Vucic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Kosova, Sırp Listesi'nin seçime katılmasını yasaklamaya çalışacak ve uluslararası hukukun tüm kurallarını ihlal edecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi iki ülkenin sık sık karşıya gelmesinin en büyük nedeni olarak belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.