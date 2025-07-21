Kosova'da Sırp Yetkili Tutuklandı - Son Dakika
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Kosova'da Sırp Yetkili Tutuklandı

21.07.2025 14:21
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İgor Popovic, UÇK'yi terör örgütü olarak nitelendirdiği için Kosova'da tutuklandı. Sırbistan tepki gösterdi.

Sırbistan Kosova Ofisi Direktör Yardımcısı Igor Popovic, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) aleyhine konuşma yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kosova yönetimi, Popovic'in 18 Temmuz'da Rahovec kentinde katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, UÇK'yi "terör örgütü" olarak nitelendirdiğini, Sırp yetkilinin ülkesine girişi esnasında Kosova'nın Sırbistan ile sınır kapısı Brnjak'ta gözaltına alındığını bildirdi.

Priştine Asliye Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada "nefret ve hoşgörüsüzlüğü körükleme" suçundan Popovic hakkında tutuklama kararının çıkartıldığı ve 30 gün hapis cezasının verildiği belirtildi.

Açıklamada, tutukluluk tedbirinin uygun bir önlem olduğu ve herhangi bir başka tedbirin davanın başarılı şekilde yürütülmesi açısından yetersiz kalacağı vurgulandı.

Popovic'in avukatı ise mahkemenin tutuklama kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin, özellikle de UÇK'nin öncülüğünde yürütülen kurtuluş savaşımızın aşağılanmasını ve itibarsızlaştırılmasını asla görmezden gelmeyeceğiz. Bu tarihi dönem, ilerici dünya kamuoyunun tamamı tarafından saygıyla anılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'dan Popovic'in tutuklanmasına tepki

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin "anlayış duygusunu" kaybettiğini savunarak, "Sırbistan, her zaman barış ve istikrarı koruyacaktır ancak bu duruma ilişkin cevabımız güçlü olacaktır." görüşünü paylaştı.

Dışişleri Bakanı Marko Djuric de Popovic'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Sırbistan, Kosova yönetiminin bu tavrını kabul edemez. Sırp yetkilisine karşı yapılan bu tavır, bölgedeki istikrarı tehlikeye atabilir. Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine zarar verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Popovic'in tutuklanması, Kosova ile Sırbistan arasında yeni gerginlik yaşanabileceği endişelerine yol açtı.

Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi, iki ülkenin sık sık karşıya gelmesinin en büyük nedeni olarak gösteriliyor.

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol aranıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da Sırp Yetkili Tutuklandı - Son Dakika

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