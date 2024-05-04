Prizren\'de Dil ve Kimlik Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi

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Kosova'nın güneyindeki Prizren kentinde "Dil ve Kimlik" konulu söyleşi yapıldı.

Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünce, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen söyleşi, Prizren YEE'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) Genel Başkanı Ertan Simitçi'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Mert, burada yaptığı konuşmada, Türkçenin, Balkanlar'da yaşayan Türk toplulukları için bir kimlik unsuru olmasının yanında bölgedeki farklı etnik ve dil grupları arasında köprü işlevi gördüğünü belirtti.

Mert, Balkanlar'da yaşayan Türk topluluklarının, kültürel mirasını korumak ve yaşatmak için Türkçeyi kritik bir araç olarak kullandığını vurguladı.

Söyleşide, dilin önemi, kimliği nasıl şekillendirdiği ve dil ile kültürün birleştirici gücü gibi konular ele alındı.