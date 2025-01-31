Kosova'dan Gazze'ye 500 Bin Avro Yardım - Son Dakika
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Kosova'dan Gazze'ye 500 Bin Avro Yardım

Kosova\'dan Gazze\'ye 500 Bin Avro Yardım

Kosova hükümeti, Gazze'deki insani duruma destek için 500 bin avro bütçe tahsis etti.

31.01.2025 13:47
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Kosova hükümeti, Gazze'ye 500 bin avro insani yardım yapma kararı aldı.

Kosova hükümetinin kabine toplantısında Gazze'ye insani yardımda kullanılmak üzere bütçe tahsis edilmesi oylandı.

Kararı hükümete sunan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kurti, Gazze'deki şiddetli çatışmaların Filistin halkına büyük kayıplar ve acılar yaşattığını belirterek, " Kosova Cumhuriyeti, Gazze'deki Filistin halkına destek amacıyla 500 bin avro kaynak ayıracak. Bunun, geçici ateşkesin, adil ve iki devletli çözüme dayalı kalıcı bir barışın sağlanması için kullanılmasını umuyor ve talep ediyoruz." dedi.

Filistin halkının, sevdiklerini kaybetmenin yanı sıra vatanlarına döndüklerinde ev, mahalle ve şehirlerini yıkılmış halde bulduklarına dikkati çeken Kurti, ülkelerini ayakta tutabilmek ve yeniden inşa edebilmek için diğer ülkelerin yardımına ihtiyaçlarının bulunduğunu vurguladı.

Gazze'ye yardıma ilişkin öneri, kabine üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'dan Gazze'ye 500 Bin Avro Yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kosova'dan Gazze'ye 500 Bin Avro Yardım - Son Dakika
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