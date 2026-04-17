Kosova, FSK'yi Gazze'ye Göndermeyi Onayladı - Son Dakika
Kosova, FSK'yi Gazze'ye Göndermeyi Onayladı

17.04.2026 19:04
Kosova Meclisi, Gazze'ye FSK'nin gönderilmesine onay vererek uluslararası güvenlik gücüne katılacak.

Kosova Meclisi, Gazze'de konuşlandırılması planlanan "Uluslararası İstikrar Gücü" kapsamında Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) bölgeye gönderilmesini onayladı.

Kosova Meclisi Genel Kurulu'nda, FSK'nin Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün bir parçası olarak gönderilmesine ilişkin karar alınması görüşüldü.

Meclis kürsüsünden konuşan Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, "Kosova Cumhuriyeti, bu görev aracılığıyla barışın, güvenliğin, sivillerin korunmasının ve uluslararası yetkilerin uygulanmasının desteklenmesinde müttefiklerinin yanında hareket etmeye hazır, güvenilir ve sorumlu bir ortak olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Maqedonci, Gazze'de görev alacak FSK personelinin hazırlığını, güvenlik tedbirlerini, angajman kurallarını, sağlık ve hayat sigortası konularını, risk ödenekleri gibi hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

120 koltuklu Mecliste yapılan oylamada, iktidar ve muhalefet partilerinden 89 milletvekilinin oyuyla FSK'nin Gazze'ye gönderilmesi onaylandı.

Kosova'nın Gazze'ye kaç asker göndereceği ve bunların ne zaman konuşlandırılacağı henüz açıklanmadı.

30 Mart'ta onaylanarak Meclise göndermişti

Kosova hükümeti de Kosovalı askerlerin, Gazze'ye konuşlandırılmasını 30 Mart'ta onaylayarak, Meclise göndermişti.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Uluslararası İstikrar Gücü, ABD'nin barış planı çerçevesinde güvenliği sağlamak üzere Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers üstlenecek.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de törende söz konusu şartı imzalamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova, FSK'yi Gazze'ye Göndermeyi Onayladı - Son Dakika

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda “eksik kamera kayıtları“ tespiti yer aldı Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda "eksik kamera kayıtları" tespiti yer aldı

19:12
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11'i belli oldu
18:53
Real Madrid’de gidecek ve kalacaklar belli oluyor Arda Güler detayı dikkat çekti
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
SON DAKİKA: Kosova, FSK'yi Gazze'ye Göndermeyi Onayladı - Son Dakika
